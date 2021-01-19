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Россияне потратили на льготную ипотеку не менее 150 миллиардов рублей

, 21:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Россияне потратили на льготную ипотеку не менее 150 миллиардов рублей
Фото: сайт ГД

Россияне потратили как минимум 150 миллиардов рублей из наличных сбережений на программу льготной ипотеки под 6,5%.

Эксперт по инвестиционным вопросам Михаил Зельцер отметил, что, исходя из требования в 15% первоначального взноса, гражданам потребовалась «наличность» как минимум в объеме около 150 миллиардов рублей, чтобы воплотить в жизнь планы на улучшение жилищных условий.

По данным компании Дом.РФ, в рамках данной программы в прошлом году было выдано 345,6 тысячи кредитов на сумму более 1 триллиона рублей.

Ранее сообщалось, что долги россиян по ипотеке приблизились к 9 триллионам рублей.

ДВа

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