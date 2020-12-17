Долги россиян по ипотеке приблизились к 9 триллионам рублей
17 декабря 2020, 08:28[ «Аргументы Недели» ]Источник: Известия
Общая задолженность россиян по ипотеке приблизилась к 9 трлн рублей. За год она выросла на 22,1%.
По данным ЦБ, из них лишь 18,7 млрд составляет валютная ссуда, остальное – рублевая. Доля просрочки сохраняется на уровне 0,9%: по итогам октября ее объем составляет 71,16 млн рублей, увеличившись за год на 11,1%.
Тем временем объемы выдач жилищных ссуд продолжают бить рекорды: в октябре граждане взяли таких займов более чем на полтриллиона рублей. В октябре банки заключили 212 тыс. договоров на общую сумму 546,4 млрд рублей, что стало новым историческим максимумом с 2009 года.
Ранее сообщалось, что долги россиян банкам по итогам третьего квартала составляют 19,3 трлн рублей.
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