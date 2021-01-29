Пискарев рассказал, какой ответ думская комиссия получила от компании TikTok

Аргументы Недели → Общество 13+

29 января 2021, 18:25 [ «Аргументы Недели» ]

Василий Пискарев. Фото: сайт Госдума РФ

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России получила ответ компании TikTok. Об этом сообщил председатель комиссии Василий Пискарев.

По его словам, с руководством интернет-платформы установлен контакт, «с их стороны заявлена готовность оперативно ответить на возникшие у нас вопросы». Парламентарий отметил, что в ближайшее время будет согласован формат дальнейшего взаимодействия.

«Мы все заинтересованы в том, чтобы медиаресурсы, работающие на российскую аудиторию, соблюдали законодательство Российской Федерации. Соцсети и видеохостинги все активнее входят в нашу жизнь, влияние их велико, и мы считаем недопустимым распространение контента, который пропагандирует насилие, содержит призывы к участию в незаконных акциях и представляет реальную угрозу для жизни и здоровья людей», – заявил Пискарев.

Ранее сообщалось, что в Совфеде выступили против произвола цифровой диктатуры американских IT-гигантов