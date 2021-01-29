Мурашко предполагает, что в апреле коронавирус может начать отступать

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29 января 2021, 18:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Михаил Мурашко. Фото: сайт Минздрава РФ

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что февраль и март могут стать переломными в ситуации с распространением коронавируса.

Министр подчеркнул, что сегодня в России делается все возможное, поэтому, по его словам, к апрелю пандемия начнет отступать.

Он также отметил, что на этой неделе в регионы будет направлено 2,7 млрд рублей. На эти средства будут приобретаться лекарства для лечения ковид-пациентов.

Ранее Мурашко заявил, что пожилых людей с COVID-19 лучше госпитализировать.