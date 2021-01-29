Мурашко считает, что пожилых людей с COVID-19 лучше госпитализировать
29 января 2021, 15:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Руководитель Министерства здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко в пятницу, 29 января, заявил, что пожилых жителей страны с коронавирусом нового типа лучше госпитализировать.
Михаил Мурашко отметил, что доставлять граждан РФ старшего возраста с диагнозом "коронавирусная инфекция" в больницу следует даже с профилактической целью. Глава Минздрава также подчеркнул, что коечного фонда в стране в настоящий момент достаточно.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что за минувшие сутки в России зарегистрировали 19 238 новых случаев заражения COVID-19.
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