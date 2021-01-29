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Мурашко считает, что пожилых людей с COVID-19 лучше госпитализировать

, 15:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Мурашко считает, что пожилых людей с COVID-19 лучше госпитализировать
глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Руководитель Министерства здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко в пятницу, 29 января, заявил, что пожилых жителей страны с коронавирусом нового типа лучше госпитализировать.

Михаил Мурашко отметил, что доставлять граждан РФ старшего возраста с диагнозом "коронавирусная инфекция" в больницу следует даже с профилактической целью. Глава Минздрава также подчеркнул, что коечного фонда в стране в настоящий момент достаточно.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что за минувшие сутки в России зарегистрировали 19 238 новых случаев заражения COVID-19.

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