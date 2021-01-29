За сутки в России выявили 19 238 новых случаев заражения коронавирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

29 января 2021, 11:47 [ «Аргументы Недели» ]

пробирки, pixabay.com

За минувшие сутки в России зарегистрировали 19 238 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 29 января, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации оперштаба, новые случаи заболевания коронавирусом за прошедшие 24 часа были выявлены в 85 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 2 203 (11,5%) зараженных нет каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции.

Уточняется, что в общей сложности с начала пандемии в России зарегистрировали 3 813 048 случаев заболевания COVID-19.