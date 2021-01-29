Слуцкий заявил, что дебаты по ситуации вокруг Навального в ПАСЕ оставили сложное впечатление

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29 января 2021, 17:10 [ «Аргументы Недели» ]

Леонид Слуцкий. Фото: сайт Госдума РФ

Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий назвал дебаты в ПАСЕ по ситуации с Навальным «потоком клише и минимумом конструктива».

«Впечатление сложное: поток лжи, антироссийских клише и минимум конструктива. Со своей стороны разъяснили европейским коллегам вопрос с правовой точки зрения», - заявил парламентарий.

Он добавил, что верховенство закона по-прежнему остается одним из трех основных столпов Совета Европы, и призывал ПАСЕ не забывать про это, отбросить двойные стандарты и взглянуть на весь процесс исходя из конкретных доказательств, а не под воздействием политизированных и истеричных возгласов.

Ранее сообщалось, что вице-президент ПАСЕ Трисс прервала выступление депутата Слуцкого по Навальному, выключив микрофон.