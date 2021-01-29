ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

Слуцкий заявил, что дебаты по ситуации вокруг Навального в ПАСЕ оставили сложное впечатление

, 17:10 [ «Аргументы Недели» ]

Слуцкий заявил, что дебаты по ситуации вокруг Навального в ПАСЕ оставили сложное впечатление
Леонид Слуцкий. Фото: сайт Госдума РФ

Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий назвал дебаты в ПАСЕ по ситуации с Навальным «потоком клише и минимумом конструктива».

«Впечатление сложное: поток лжи, антироссийских клише и минимум конструктива. Со своей стороны разъяснили европейским коллегам вопрос с правовой точки зрения», - заявил парламентарий.

Он добавил, что верховенство закона по-прежнему остается одним из трех основных столпов Совета Европы, и призывал ПАСЕ не забывать про это, отбросить двойные стандарты и взглянуть на весь процесс исходя из конкретных доказательств, а не под воздействием политизированных и истеричных возгласов.

Ранее сообщалось, что вице-президент ПАСЕ Трисс прервала выступление депутата Слуцкого по Навальному, выключив микрофон.

ДВа

В мире

Avia.pro: отправка США в Черное море судна «Портер» вслед за «Дональдом Куком» говорит о планах устроить провокацию против России

США отправили в Черное море еще один эсминец. Американцы провоцируют Россию?

Отправка США в Черное море корабля «Портер» вслед за эсминцем «Дональд Кук» свидетельствует о планах американской стороны устроить провокацию против России. Соответствующая точка зрения высказана в СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью