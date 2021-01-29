Telegram-канал Mash опубликовал репортаж из «дворца» в Геленджике

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29 января 2021, 14:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Mash

камера, pixabay.com

Журналисты Telegram-канала Mash обнародовали репортаж из "дворца" в Геленджике, о котором идет речь в недавнем расследовании Алексея Навального. Здание якобы находится на нулевом этапе строительства.

В материале отметили, что все приезжающие ко дворцу видят, что ворот во "дворце" нет. Подчеркивается, что "описать локацию довольно просто – это один большой бетон".

Журналисты Mash прошли по зданию в сопровождении представителя технического надзора, который, по его словам, уже шесть лет следит за процессом строительства. Корреспондентам Telegram-канала удалось увидеть 16 одинаковых комнат, которые представляют из себя бетонные помещения. Уточняется, что во "дворце" постоянно находятся множество рабочих. Автор репортажа подчеркнул, что этот визит был достаточно скучным.

Предполагается, что дом будет сдан только через пять-шесть лет.