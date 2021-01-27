В игре "Майнкрафт" воссоздали резиденцию в Геленджике
27 января 2021, 12:16[ «Аргументы Недели. Кубань» ]
Геймеры воссоздали в популярной игре дворец из расследования Алексея Навального.
Резиденцию на мысе Идокопас, которую приписывают Президенту РФ Владимиру Путину, воссоздали в популярной компьютерной игре "Майнкрафт". Геймеры опубликовали результаты своих трудов на Youtube-канале.
Разработчики поделились, что в виртуальном “дворце” до мельчайших подробностей воссоздано внутреннее убранство здания из фильма Навального - склад грязи, кальянная, театр и так далее. “Мы воссоздали не только фасады дворца, но и внутренние помещения с реальным их расположением относительно друг друга. Все согласно плану здания”, — уточнили игровые архитекторы.
Как писали ранее "Аргументы Недели", Владимир Путин прокомментировал расследование оппозиционера и заявил, что ничего из показанного в ролике ни ему, ни его близким родственникам не принадлежит.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.