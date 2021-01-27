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27 января 2021, 12:16 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

TeamCIS [Build The Earth]

Геймеры воссоздали в популярной игре дворец из расследования Алексея Навального.



Резиденцию на мысе Идокопас, которую приписывают Президенту РФ Владимиру Путину, воссоздали в популярной компьютерной игре "Майнкрафт". Геймеры опубликовали результаты своих трудов на Youtube-канале.

Разработчики поделились, что в виртуальном “дворце” до мельчайших подробностей воссоздано внутреннее убранство здания из фильма Навального - склад грязи, кальянная, театр и так далее. “Мы воссоздали не только фасады дворца, но и внутренние помещения с реальным их расположением относительно друг друга. Все согласно плану здания”, — уточнили игровые архитекторы.



Как писали ранее "Аргументы Недели", Владимир Путин прокомментировал расследование оппозиционера и заявил, что ничего из показанного в ролике ни ему, ни его близким родственникам не принадлежит.