Владимир Путин дал комментарий касательно дворца в Геленджике

Аргументы Недели → Общество 13+

25 января 2021, 17:59 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

navalny.ru

Президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал расследование Алексея Навального, посвящённое дворцу на мысе Идокопас, в Геленджике. Глава государства заявил, что само видео не смотрел из-за нехватки времени, однако видел фрагменты, которые приносили помощники.



"Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда", — подчеркнул президент в эфире телеканала “Россия 24”.



Как писали ранее "Аргументы Недели", после расследования Алексея Навального некто выставил фигурирующую в видео резиденцию на продажу в интернете. Объявление разместили на Авито, оно содержало множество ироничных замечаний.