На Авито выставили на продажу дом в Геленджике из видео Навального

Аргументы Недели → Общество

21 января 2021, 16:37 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На популярной площадке для купли-продажи товаров "Авито" появилось объявление с предложением приобрести огромный особняк в Геленджике, который фигурировал в расследовании Алексея Навального.



По словам продавца, площадь дома составляет 17,7 тысяч квадратных метров. В нём есть также вертолётная площадка, церковь, оранжерея и многое другое. Цена на всё это составила сто миллионов рублей.



Объявление продавец сопроводил следующим текстом: "Срочно продам резиденцию на мысе Идокопас. Идеальное жильё для молодой семьи. Для молодой и богатой, разумеется. Строил для себя, строил под себя. Только славянам. Хотя, можно и половцам/печенегам. Желательно до 23 января уже выйти на сделку" и даже предложил потенциальным покупателям провести для них видео-экскурсию.



С "Авито" объявление уже удалили по неизвестным причинам.