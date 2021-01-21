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Аргументы Недели Общество

На Авито выставили на продажу дом в Геленджике из видео Навального

, 16:37 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На Авито выставили на продажу дом в Геленджике из видео Навального

На популярной площадке для купли-продажи товаров "Авито" появилось объявление с предложением приобрести огромный особняк в Геленджике, который фигурировал в расследовании Алексея Навального.

По словам продавца, площадь дома составляет 17,7 тысяч квадратных метров. В нём есть также вертолётная площадка, церковь, оранжерея и многое другое. Цена на всё это составила сто миллионов рублей.

Объявление продавец сопроводил следующим текстом: "Срочно продам резиденцию на мысе Идокопас. Идеальное жильё для молодой семьи. Для молодой и богатой, разумеется. Строил для себя, строил под себя. Только славянам. Хотя, можно и половцам/печенегам. Желательно до 23 января уже выйти на сделку" и даже предложил потенциальным покупателям провести для них видео-экскурсию.

С "Авито" объявление уже удалили по неизвестным причинам.

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