На Авито выставили на продажу дом в Геленджике из видео Навального

На популярной площадке для купли-продажи товаров "Авито" появилось объявление с предложением приобрести огромный особняк в Геленджике, который фигурировал в расследовании Алексея Навального.
По словам продавца, площадь дома составляет 17,7 тысяч квадратных метров. В нём есть также вертолётная площадка, церковь, оранжерея и многое другое. Цена на всё это составила сто миллионов рублей.
Объявление продавец сопроводил следующим текстом: "Срочно продам резиденцию на мысе Идокопас. Идеальное жильё для молодой семьи. Для молодой и богатой, разумеется. Строил для себя, строил под себя. Только славянам. Хотя, можно и половцам/печенегам. Желательно до 23 января уже выйти на сделку" и даже предложил потенциальным покупателям провести для них видео-экскурсию.
С "Авито" объявление уже удалили по неизвестным причинам.
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