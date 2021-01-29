Ефремов отказался отбывать наказание в другой колонии: «Каждое деяние должно быть наказано по совести»

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29 января 2021, 11:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: life.ru

фото: Михаил Ефремов, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Пётр Хархорин, адвокат приговоренного к 7,5 годам колонии общего режима за ДТП со смертельным исходом, актера Михаила Ефремова, рассказал, что его подзащитный отказался отбывать наказание в другом месте и хочет остаться в Белгородской области.

«Был разговор о том, что ему ведь полагается колония-поселение, это преступление по неосторожности. И когда зашёл вопрос, что надо оставить колонию-поселение, он сказал: «Нет, я буду сидеть здесь. Каждое деяние должно быть наказано по совести», - отметил юрист.

Хархорин добавил, что Ефремов всё ещё не отошёл от произошедшего и искренне переживает, но ему помогает самоирония. Он поделился, что после небольшого недомогания актер чувствует себя нормально – «три дня был на больничном, и пошёл опять работать».

Ранее Ефремов рассказал о работе в колонии, отношениях с соседями и администрацией.