В России за сутки скончались 534 пациента с COVID-19
29 января 2021, 12:06[ «Аргументы Недели» ]
В России за прошедшие сутки скончались 534 пациента с диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
В оперштабе отметили, что, в частности, за минувшие 24 часа в Москве скончались 63 пациента с коронавирусом нового типа, в Санкт-Петербурге – 51, а в Московской области – 39. В общей сложности с начала пандемии жертвами COVID-19 в России стали 72 185 человек.
Ранее сегодня стало известно, что за сутки в РФ зарегистрировали 19 238 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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