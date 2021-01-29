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В России за сутки скончались 534 пациента с COVID-19

, 12:06 [ «Аргументы Недели» ]

В России за сутки скончались 534 пациента с COVID-19
скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В России за прошедшие сутки скончались 534 пациента с диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

В оперштабе отметили, что, в частности, за минувшие 24 часа в Москве скончались 63 пациента с коронавирусом нового типа, в Санкт-Петербурге – 51, а в Московской области – 39. В общей сложности с начала пандемии жертвами COVID-19 в России стали 72 185 человек.

Ранее сегодня стало известно, что за сутки в РФ зарегистрировали 19 238 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

ЕТ

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