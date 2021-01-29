Вирусологи Тимаков и Вознесенский оценили возможность новых всплесков COVID-19 в России

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29 января 2021, 11:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

COVID-19, pixabay.com

Инфекционист Евгений Тимаков и Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский утром в пятницу, 29 января, оценили риск возникновения новых всплесков коронавирусной инфекции в России.

Евгений Тимаков заметил, что после зимы у людей обычно снижается иммунитет и возникает авитаминоз, на фоне чего могут быть зафиксированы новые небольшие вспышки не только ОРВИ, но и COVID-19. Эксперт считает, что рост заболеваемости в стране будет, однако уже не столь взрывной.

Сергей Вознесенский в свою очередь объяснил снижение заболеваемости в России тем, что в период праздников учебные и трудовые коллективы были ненадолго расформированы, вследствие чего в них не происходило передачи коронавирусной инфекции. Он не исключил, что в ближайшие две недели в стране возникнет небольшой подъем заболеваемости, однако не с такими показателями, как в ноябре-декабре.