Вирусологи Тимаков и Вознесенский оценили возможность новых всплесков COVID-19 в России
29 января 2021, 11:31[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
Инфекционист Евгений Тимаков и Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский утром в пятницу, 29 января, оценили риск возникновения новых всплесков коронавирусной инфекции в России.
Евгений Тимаков заметил, что после зимы у людей обычно снижается иммунитет и возникает авитаминоз, на фоне чего могут быть зафиксированы новые небольшие вспышки не только ОРВИ, но и COVID-19. Эксперт считает, что рост заболеваемости в стране будет, однако уже не столь взрывной.
Сергей Вознесенский в свою очередь объяснил снижение заболеваемости в России тем, что в период праздников учебные и трудовые коллективы были ненадолго расформированы, вследствие чего в них не происходило передачи коронавирусной инфекции. Он не исключил, что в ближайшие две недели в стране возникнет небольшой подъем заболеваемости, однако не с такими показателями, как в ноябре-декабре.
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