За два дня в Москве выпало около пяти сантиметров снега

Аргументы Недели → Общество 13+

29 января 2021, 11:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Метеоновости

снегопад в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Во время снегопада в четверг, 28 января, и в пятницу, 29 января, в Москве выпало до 9 мм осадков и до 5 см свежего снега. Соответствующую информацию сегодня утром предоставили метеорологи.

Накануне днем и минувшей ночью столичный регион оказался в зоне активных атмосферных фронтов южного циклона, вследствие чего за это время в среднем в Москве выпало 7 миллиметров осадков, а наибольшее их количество – до 9 миллиметров – было зафиксировано в Западном округе города.

Уточняется, что высота снежного покрова в столице после прошедшего снегопада увеличилась: на метеостанции ВДНХ – до 26 сантиметров, а на Балчуге – до 25 сантиметров.