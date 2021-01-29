За два дня в Москве выпало около пяти сантиметров снега
29 января 2021, 11:08[ «Аргументы Недели» ]Источник: Метеоновости
Во время снегопада в четверг, 28 января, и в пятницу, 29 января, в Москве выпало до 9 мм осадков и до 5 см свежего снега. Соответствующую информацию сегодня утром предоставили метеорологи.
Накануне днем и минувшей ночью столичный регион оказался в зоне активных атмосферных фронтов южного циклона, вследствие чего за это время в среднем в Москве выпало 7 миллиметров осадков, а наибольшее их количество – до 9 миллиметров – было зафиксировано в Западном округе города.
Уточняется, что высота снежного покрова в столице после прошедшего снегопада увеличилась: на метеостанции ВДНХ – до 26 сантиметров, а на Балчуге – до 25 сантиметров.
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