На Краснодарский край надвигается опасная погода

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28 января 2021, 14:55 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На Юг России и Краснодарский край в частности надвигается опасная погода.



Об ожидающихся изменениях рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам эксперта, 28-30 января на Кубань придут сильный и мокрый снег, температура упадёт на 8-10 градусов, а ветер усилится до 15-20 метров в секунду. При этом 28-29 числа усиление ветра может достигнуть 25 метров в секунду.



Напомним, как писали ранее "Аргументы Недели", неделю назад сильный снегопад обрушился на Сочи, в связи с чем некоторые туробъекты курорта закрыли для посещения.