Прогнозы синоптиков сбылись — 19 января Сочи "накрыл" снегопад, в связи с чем многие туробъекты на курорте закрыли.
Для посещения закрыты: башня на горе Большой Ахун и каскад "33 водопада", а также верхняя часть парка "Дендрарий". Уточняется, что нижняя его часть пока работает в штатном режиме.
Ожидаемо возникли и проблемы с транспортом — большой затор образовался на дороге от вершины Мамайского перевала в сторону Центрального района – в обе стороны. Очевидцы сообщают о первых авариях на дорогах, причиной которых называют плохую видимость и гололёд.
Ранее на курорте из-за непогоды также отменили крещенские купания, о чём сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский. Мэр добавил, что для расчистки города специалисты задействовали 141 снегоуборочную машину. Также дороги и тротуары обрабатывают противогололедными реагентами.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Андрей Караулов рассказал, как отвез российскую колбасу на экспертизу в Сингапур и что из этого вышло
«Все-таки добили», в Бугульме убит предприниматель, который два года назад отбился от грабителей и смертельно ранил двоих из них