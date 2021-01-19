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19 января 2021, 17:41 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

ПРЕСС-СЛУЖБА ФГБУ «СОЧИНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК»

Прогнозы синоптиков сбылись — 19 января Сочи "накрыл" снегопад, в связи с чем многие туробъекты на курорте закрыли.



Для посещения закрыты: башня на горе Большой Ахун и каскад "33 водопада", а также верхняя часть парка "Дендрарий". Уточняется, что нижняя его часть пока работает в штатном режиме.



Ожидаемо возникли и проблемы с транспортом — большой затор образовался на дороге от вершины Мамайского перевала в сторону Центрального района – в обе стороны. Очевидцы сообщают о первых авариях на дорогах, причиной которых называют плохую видимость и гололёд.



Ранее на курорте из-за непогоды также отменили крещенские купания, о чём сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский. Мэр добавил, что для расчистки города специалисты задействовали 141 снегоуборочную машину. Также дороги и тротуары обрабатывают противогололедными реагентами.