Адвокат опроверг слухи о разводе Михаила Ефремова с супругой

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29 января 2021, 10:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Михаил Ефремов, Anatoly Lomohov/Russian Look

Адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного за ДТП со смертельным исходом, Петр Хархорин опроверг информацию о разводе своего подзащитного с актрисой Софьей Кругликовой и назвал ее вымыслом.

В конце октября юрист рассказал журналистам, что деньги Ефремова находятся в банковской ячейке, доступа к которой у его супруги на тот момент не было в связи с отсутствием доверенности.

Петр Хархорин сегодня подчеркнул, что вопрос с деньгами был закрыт еще в 2020 году – в декабре Софья Кругликова получила доступ к ячейке. Он также отметил, что ни о каком разводе речь не идет. "Это вранье от первой до последней строчки", – заключил адвокат.