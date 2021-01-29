Режим повышенной готовности в Краснодарском крае вновь продлён

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29 января 2021, 09:22 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На Кубани постановлением губернатора региона Вениамина Кондратьева продлён режим повышенной готовности. На этот раз — до 12 февраля.



Напомним, вчера, 28 января, власти края заявили о послаблениях в отношении противоэпидемиологических мер в условиях пандемии коронавируса: разрешена конгрессно-выставочная деятельность при условии соблюдения количества посетителей из расчета 4 квадратных метра на одного человека. Заполняемость зрительных залов в кинотеатрах и культурных учреждениях увеличена с 15 до 30%.



По-прежнему остаются действительными требования к ношению масок, соблюдению социальной дистанции и запрету на проведение некоторых массовых мероприятий.