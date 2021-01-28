ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

Губернатор Кубани объявил о послаблениях режима повышенной готовности

, 14:42 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Губернатор Кубани объявил о послаблениях режима повышенной готовности

В ходе заседания краевого оперштаба по коронавирусу губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поговорил с присутствующими о возможных послаблениях режима повышенной готовности.

Глава региона в своём telegram-канале написал, что совместно с главным санитарным врачом края принял решение возобновить конгрессно-выставочную деятельнось. Кроме того, кубанские кинотеатры и учреждения культуры теперь могут принимать не 15, а 30% (от общего числа мест) гостей.

"Всё это позволяется лишь с обязательным соблюдением всех требований Роспотребнадзора, санитарных норм и социальной дистанции", — подчеркнул Кондратьев.

Kub