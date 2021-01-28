Губернатор Кубани объявил о послаблениях режима повышенной готовности

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28 января 2021, 14:42 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В ходе заседания краевого оперштаба по коронавирусу губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поговорил с присутствующими о возможных послаблениях режима повышенной готовности.



Глава региона в своём telegram-канале написал, что совместно с главным санитарным врачом края принял решение возобновить конгрессно-выставочную деятельнось. Кроме того, кубанские кинотеатры и учреждения культуры теперь могут принимать не 15, а 30% (от общего числа мест) гостей.



"Всё это позволяется лишь с обязательным соблюдением всех требований Роспотребнадзора, санитарных норм и социальной дистанции", — подчеркнул Кондратьев.