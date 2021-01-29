Аналитики выяснили, какие меры защиты от COVID-19 чаще всего соблюдаются на работе

В источнике говорится, что 57% респондентов предпочитают часто мыть руки и пользоваться антисептиками, а 51% опрошенных отметили, что на работе носят медицинские маски. Завершает тройку лидеров правило о социальной дистанции с коллегами, его намерены соблюдать 29% сотрудников.
При этом 14% респондентов сообщили, что используют перчатки для защиты от коронавируса, а 13% - не используют никаких мер защиты.
В опросе приняли участие 4 тыс. человек из всех регионов России.
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