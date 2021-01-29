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Аналитики выяснили, какие меры защиты от COVID-19 чаще всего соблюдаются на работе

, 08:52 [ «Аргументы Недели» ]

Аналитики выяснили, какие меры защиты от COVID-19 чаще всего соблюдаются на работе
девушка, фото: pixels.com

Аналитики рассказали, какие меры применяют сотрудники российских компаний для защиты от новой коронавирусной инфекции на рабочем месте. Соответствующее исследование опубликовало издание RT.

В источнике говорится, что 57% респондентов предпочитают часто мыть руки и пользоваться антисептиками, а 51% опрошенных отметили, что на работе носят медицинские маски. Завершает тройку лидеров правило о социальной дистанции с коллегами, его намерены соблюдать 29% сотрудников.

При этом 14% респондентов сообщили, что используют перчатки для защиты от коронавируса, а 13% - не используют никаких мер защиты.

В опросе приняли участие 4 тыс. человек из всех регионов России.

БА

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