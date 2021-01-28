Онищенко перечислил условия, при которых коронавирус уйдет через две недели

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28 января 2021, 22:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

медики, фото: Alexander Zemlianichenko Jr/ globallookpress.com

Бывший главный санитарный врач России, депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко рассказал, как покончить с пандемией коронавируса за две недели. По его словам, ослабление ограничений в связи с COVID-19 не означает, что все опасности позади.

«Если мы сейчас все наденем перчатки, наденем маски и будем соблюдать все, даже входя в рестораны, я вам гарантирую: через 14 дней все это закончится», - высказал он радио Sputnik.

Онищенко отметил, что по-прежнему важно придерживаться мер предосторожности. Однако он считает, что полное соблюдение всех правил населением - это, скорее всего, его «несбыточная мечта». Депутат добавил, что в России переболело уже достаточно много людей, они вносят свой вклад в популяционный иммунитет.

«Если мы сейчас предпримем все усилия для вакцинации, то мы остановим эпидпроцесс, потому что у нас будет мощная популяционная прослойка», - пояснил он.