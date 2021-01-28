Глава Роспотребнадзора назвала сроки отмены ношения масок

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28 января 2021, 18:59 [ «Аргументы Недели» ]

маски, фото: pixels.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала сроки снятия ограничений по ношению медицинских масок в общественных местах. По ее словам, сейчас коронавирус постепенно уходит.

«Люди в 2021 году смогут отказаться от ношения медицинских масок. Надежда, безусловно, есть. И эта надежда основывается, во-первых, на том, что мы уже показали, что мы научились жить с этим вирусом, и во-вторых, мы прививаемся», - высказала она в интервью Первому каналу.

Попова отметила, что снижение заболеваемости COVID-19 предполагалось. Глава Роспотребнадзора добавила, что он респираторный вирус и должен иметь сезонность. Антитела к коронавирусу в среднем выработались примерно у 20-25% россиян, но привить следует всех, кто еще не переболел, резюмировала она.