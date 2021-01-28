ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

СК РФ опубликовал видео допроса подравшегося с силовиками чеченца

, 23:05 [ «Аргументы Недели» ]

СК РФ опубликовал видео допроса подравшегося с силовиками чеченца
машина СК РФ, фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Следственный комитет опубликовал кадры допроса задержанных за драку с сотрудниками ОМОНа на несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального в Москве в субботу, 23 января. Среди них арестованный на два месяца уроженец Чечни Саид-Мухамад Джумаев.

На размещенных ведомством кадрах запечатлен следующий диалог:

«За что задержан, понимаешь? / За сопротивление сотруднику полиции. /За что еще, понимаешь? /За то, что пошел в бега, не сдался властям сразу. /Вину признаешь? /Признаю».

Также вину признала женщина, которая вступила в драку с полицейскими. По ее словам, она совершила поступок, поддавшись «агрессивному настроению» толпы. Задержанная попросила прощение.

БА

Общество

Sohu: российские подлодки «Борей-А» с «Булавой» будут способны нанести разрушительный удар по материковой части США

Sohu: российские подлодки «Борей-А» с «Булавой» будут способны нанести разрушительный удар по материковой части США

Новые атомные подлодки Российской Федерации представляют серьезную угрозу для США. Об этом говорится в материале, появившемся в китайском сегменте интернета, сообщают отечественные сетевые СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью