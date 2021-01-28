СК РФ опубликовал видео допроса подравшегося с силовиками чеченца

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28 января 2021, 23:05 [ «Аргументы Недели» ]

машина СК РФ, фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Следственный комитет опубликовал кадры допроса задержанных за драку с сотрудниками ОМОНа на несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального в Москве в субботу, 23 января. Среди них арестованный на два месяца уроженец Чечни Саид-Мухамад Джумаев.

На размещенных ведомством кадрах запечатлен следующий диалог:

«За что задержан, понимаешь? / За сопротивление сотруднику полиции. /За что еще, понимаешь? /За то, что пошел в бега, не сдался властям сразу. /Вину признаешь? /Признаю».

Также вину признала женщина, которая вступила в драку с полицейскими. По ее словам, она совершила поступок, поддавшись «агрессивному настроению» толпы. Задержанная попросила прощение.