СК РФ опубликовал видео допроса подравшегося с силовиками чеченца
28 января 2021, 23:05[ «Аргументы Недели» ]
Следственный комитет опубликовал кадры допроса задержанных за драку с сотрудниками ОМОНа на несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального в Москве в субботу, 23 января. Среди них арестованный на два месяца уроженец Чечни Саид-Мухамад Джумаев.
На размещенных ведомством кадрах запечатлен следующий диалог:
«За что задержан, понимаешь? / За сопротивление сотруднику полиции. /За что еще, понимаешь? /За то, что пошел в бега, не сдался властям сразу. /Вину признаешь? /Признаю».
Также вину признала женщина, которая вступила в драку с полицейскими. По ее словам, она совершила поступок, поддавшись «агрессивному настроению» толпы. Задержанная попросила прощение.
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