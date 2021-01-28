Пресненский суд арестовал подравшегося с силовиками чеченца

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28 января 2021, 20:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: life.ru

Фемида, фото: pixabay.com

Уроженца Чечни Сайд-Мухаммада Джумаева, задержанного за драку с сотрудниками ОМОНа на несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального в Москве, арестовали на два месяца - до 23 марта. Об этом сообщили в четверг, 28 января, в пресс-службе столичного управления СКР.

«Молодому человеку 2000 года рождения, принимавшему участие в несанкционированной акции в центре Москвы, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - пояснили в ведомстве.

Такое решение принял в четверг Пресненский районный суд Москвы. Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Ранее сообщалось, что Сайд-Мухаммада Джумаева задержали в Палкинском районе Псковской области. При себе в момент задержания у молодого человека имелись два компаса и карта.