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Аргументы Недели Общество 13+

Более чем на 170 родителей составлены протоколы за участие их детей в незаконной акции в Москве

, 18:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Более чем на 170 родителей составлены протоколы за участие их детей в незаконной акции в Москве
задержания в Москве, фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Правоохранителями составлены протоколы более чем на 170 родителей, чьи дети участвовали в несанкционированной акции в Москве 23 января, рассказала уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

Как это в дальнейшем повлияет на жизнь подростков, вышедших на улицу в поддержку оппозиционера Алексея Навального, уже должна будет решать школа, в которой они учатся. Обращений к Ярославскойпо этому поводу нет, омбудсмен при необходимости выразила готовность помочь.

Ранее стало известно, что омбудсмен Москалькова помогла родителям найти задержанного на незаконном протесте сына.

НС

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