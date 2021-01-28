Более чем на 170 родителей составлены протоколы за участие их детей в незаконной акции в Москве

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28 января 2021, 18:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

задержания в Москве, фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Правоохранителями составлены протоколы более чем на 170 родителей, чьи дети участвовали в несанкционированной акции в Москве 23 января, рассказала уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

Как это в дальнейшем повлияет на жизнь подростков, вышедших на улицу в поддержку оппозиционера Алексея Навального, уже должна будет решать школа, в которой они учатся. Обращений к Ярославскойпо этому поводу нет, омбудсмен при необходимости выразила готовность помочь.

Ранее стало известно, что омбудсмен Москалькова помогла родителям найти задержанного на незаконном протесте сына.