Омбудсмен Москалькова помогла родителям найти задержанного на незаконном протесте сына

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28 января 2021, 17:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

протесты в Москве, фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила родителям Александра Мокина, задержанного на несанкционированной акции в Москве, где находится их сын. Суд назначил ему десять суток административного ареста.

«Александр Мокин, местонахождение которого не могли установить родители, был помещён в спецприёмник №1 для административно арестованных. У него нет следов побоев, родителям сообщили о том, где он находится», - уточнила она RT.

Москалькова отметила, что в настоящее время руководство ГУ МВД по Москве решает вопрос размещения лиц, которым суд назначил административный арест, в специально оборудованных в соответствии с законом помещениях.

«Оба спецприёмника сейчас полностью заполнены, но нарушений по условиям содержания нет: все обеспечены спальными местами, матрасами, подушками, одеялами, постельным бельём, горячим питанием, даже настольными играми и книгами», - рассказал представитель ОНК Москвы, посетивший спецприёмники на Севастопольском проспекте и в Хорошёво-Мнёвниках.

Собеседник добавил, что жалоб не поступало.

Ранее сообшалось, что подравшийся с сотрудниками ОМОНа в Москве на акции 23 января 20-летний уроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев был задержан в Псковской области.