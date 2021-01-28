В российских школах участились случаи массовых отравлений

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28 января 2021, 17:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В последнее время из-за некачественной еды в детских учреждениях участились случаи массовых инфекционных заболеваний. Генеральная прокуратура решила проверить исполнение законодательства при организации питания детей в детских садах и школах.

В сообщении Генпрокуратуры говорится, что в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства о контрактной системе при организации питания детей, качества оказываемых услуг сторонними коммерческими организациями, обеспечения условий транспортировки и хранения продуктов питания, наличия документов, подтверждающих их качество и безопасность, обеспечения контроля за поступающей и готовой продукцией, реализацией требований к ее хранению, соблюдения санитарных норм работниками столовых и пищеблоков.

Помимо этого будет произведена проверка исполнения закона об обеспечении учеников начальных классов бесплатным горячим питанием.

Похоже, что проверка связана не только со случаями отравлений, но и в целом с ситуацией, сложившейся в сфере школьного питания после того, как школы обязали организовать бесплатные завтраки для учеников начальных классов.

Ситуацию прояснил координатор федерального проекта «За честные продукты!» Александр Бражко:

«Из федерального бюджета перечисляются деньги именно на закупку продуктов питания, а повара, находясь в штате школы, финансируются за счет местного и регионального бюджета. В результате в школах с аутсорсингом многие поступили следующим образом: пользуясь тем, что родители не обладают информацией, деньги на закупку продуктов стали перечислять по договорам на оказание услуг. В школьный президентский завтрак должны входить овощной салат, горячее рыбное или мясное блюдо, фрукты, напиток. Стоимость сырья для приготовления этих блюд составляет по стране 60–70 рублей. Но в школах с таким аутсорсингом из них попадают в тарелку ребенка только 15–20 рублей. Остальные идут на зарплаты и нужды подрядной организации».

По мнению эксперта, проверка Генпрокуратуры может быть связана и с обращениями от подрядных организаций, которые были введены в заблуждение и не получают необходимого финансирования.

Вчера сообщалось, что в станице Троицкой Краснодарского края на два дня закрыли среднюю школу. Там отравились дети. За медицинской помощью обратились 29 учеников, они получают лечение амбулаторно.

На прошлой неделе массовое отравление произошло сразу в двух подмосковных городах: Электростали, где к врачам обратились 14 детей, и в Красноармейске, где пострадали более 90 человек из двух школ - № 3 и 4. В Минобразования Московской области сообщили, что у школьников зафиксирована норовирусная инфекция. Механизм заражения - фекально-оральный, возможно инфицирование через немытые овощи или фрукты, через воду или посуду.

Норовирус стал причиной отравления воспитанников интерната в Хабаровске, где в январе были госпитализированы 16 человек.

На днях в Казани повар школы уронила пельмени на пол и затем положила их обратно в кастрюлю. Свидетелем этого стала мать одного из учеников. Повара от работы отстранили.

В последнее время набирает популярность отслеживание качества питания в школах с помощью родителей, которым дают возможность посетить в столовую, продегустировать блюда и оставить отзыв в специальном журнале. Среди всего прочего оценивается чистота в столовой, наличие стенда с меню, соответствие ему поданных блюд, температура и вкусовые качества пищи.

В начале января министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что ведомство планирует утвердить общие требования работы школьных столовых во всех регионах страны.

«Вся информация по успешным практикам организации питания есть. Есть лучшие практики в регионах, проводятся мастер-классы, тренинги, в том числе выездные. Это очень открытая информация. Сейчас вопрос решается благодаря консолидации родителей, потому что есть все механизмы на это влиять», - отметила Марианна Шевченко, директор по развитию Национальной родительской ассоциации.

Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин обращает внимание на то, что в каждом конкретном случае инциденты происходят по различным причинам: где-то халатность персонала, где-то поставка некачественных продуктов, где-то недостаточный контроль со стороны руководства.

«Есть перечень отечественных продуктов, в том числе полуфабрикатов, которые рекомендованы для использования в школьном и детском питании. Контроль на промышленном предприятии, выпускающем эти полуфабрикаты, или в базовом комбинате школьного питания, безусловно выше, чем в столовой, где готовится пища. Все эти факторы нужно учитывать. Тогда многие вопросы будут сняты, по определению невозможно будет допустить ошибку, или хотя бы будет понятно, где в этой цепочке произошел сбой», - заключил сенатор.