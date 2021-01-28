Поклонская высказалась об оскорблявшем Россию в ПАСЕ Гончаренко
28 января 2021, 17:47[ «Аргументы Недели» ]
Депутат Государственной думы Наталья Поклонская прокомментировала хамское поведение члена Верховной рады Украины Алексея Гончаренко в ходе заседания ПАСЕ: "озабоченный извращенец".
Поклонская отметила, что депутат был очень доволен, оскорбляя российскую делегацию, как будто "самоудовлетворялся", "даже пофантазировал с шестом в российском дворце".
Поклонская сыронизировала, что теперь понятно, зачем Украина отправляет "таких озабоченных извращенцев" в Страсбург. Это нужно для того, чтобы стала видна вся глубина проблемы, "ущербность навязанной Украине политики в отношении России". По ее словам, бескультурье и хамство украинской делегации победили "политическая мудрость, дипломатия и выдержка" членов делегации России.
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