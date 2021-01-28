Косачев назвал продление договора СНВ-3 успехом России
28 января 2021, 14:50[ «Аргументы Недели» ]
Председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев назвал успехом продление договора СНВ-3 продлевается на максимально возможный срок.
«Это наша позиция, это наш успех», - заявил сенатор, подчеркнув, что по прошествии 10 лет можно констатировать – договор исчерпывающим образом обеспечивает национальную безопасность России.
«Если не был бы продлен договор СНВ-3, исчезли бы потолки и количественные ограничения, что открыло бы возможности для продолжения гонки вооружений», - отметил Косачев.
Он также добавил, что с пролонгированием действия договора сохраняются детально прописанные условия проведения взаимных инспекций, а также обязательства не размещать свое ядерное оружие за пределами национальных территорий.
Ранее спикер СФ Валентина Матвиенко заявила, что продление Договора СНВ-3 войдет в число ключевых событий 2021 года.
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