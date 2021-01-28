Матвиенко заявила, что продление Договора СНВ-3 войдет в число ключевых событий 2021 года

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28 января 2021, 14:43 [ «Аргументы Недели» ]

Валентина Матвиенко. Фото: сайт СФ

Совет Федерации одобрил закон о ратификации Соглашения о продлении Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года (СНВ-3).

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что Соглашение о продлении Договора СНВ-3 – важнейшее для системы мировой безопасности.

«СНВ-3 продлен. Это событие войдет в число ключевых событий всего 2021 года», - заявила спикер Совфеда.

Матвиенко подчеркнула, что в ходе переговоров президенты РФ и США приняли ответственное решение, проявили политическую волю.

«Это пример того, что при всех разногласиях, когда речь идет о мировой стабильности, мировой безопасности, когда идет взаимный учет интересов, Россия и Соединенные Штаты могут подходить ответственно, прагматично и договариваться», - добавила председатель верхней палаты парламента.

Ранее международный комитет Госдумы поддержал ратификацию Соглашения о продлении ДСНВ.