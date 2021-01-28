ФСИН направила в суд ходатайство о замене условного наказания для Навального на реальное

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28 января 2021, 14:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Алексей Навальный, фото: Zamir Usmanov, globallookpress.com

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обратилась в суд с ходатайством о замене условного наказания для Алексея Навального, арестованного при возвращении в Москву, на реальное.

ФСИН предупреждала, что осужденного по делу "Ив Роше" Навального могут посадить за нарушения в период условного срока.

Осужденный был обязан являться на регистрацию в органы ФСИН регулярно до истечения испытательного срока 29 декабря 2020 года. Представитель ФСИН Елена Коробкова уточнила, что срок лечения Навального за границей не учитывался, но и до госпитализации он "минимум 6 раз (с января по август) не являлся на регистрацию" в положенные сроки. После выписки из клиники в октябре "на регистрацию осужденный также не являлся".

По данным ведомства, спустя месяц после выхода из берлинской больницы Навальный направил столичному УФСИН уведомление о том, что он проживает в Германии и проходит реабилитацию, но документально он ничего не подтвердил. Факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки.

Сейчас Навальный находится в "Матросской тишине". Он примет участие в рассмотрении апелляций на его арест посредством видеоконференцсвязи.