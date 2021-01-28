Появятся ли новые выделенные полосы для транспорта в Челябинске

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28 января 2021, 13:40 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Варвара Трефилова ]

Выделенные полосы позволяют общественному транспорту избежать пробок. Фото Людмилы Ковалевой (Южноуральская панорама

На нескольких улицах в Челябинске имеются выделенные полосы для общественного транспорта. По плану таких должно было появиться десять, однако оборудовано только четыре.

О планах по дальнейшему оборудованию выделенных полос рассказала сегодня, 28 января, мэр города Наталья Котова на пресс-конференции по итогам года.

- Утверждена программа, которая называется «Комплексная схема организации движения». Десять участков до 2032 года должны были получить статус выделенных полос. На сегодняшний день они существуют на улицах Энгельса, Труда, Ленина, Тимирязева, - пояснила Наталья Котова.

Однако в ведении города полномочия по организации транспортного обслуживания останутся только на ближайший год. В дальнейшем они будут переданы министерству дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Областные чиновники будут отвечать за работу по организации движения транспорта на территории всей челябинской агломерации. Она включает помимо южноуральской столицы еще Копейск и Сосновский район.

Наталья Котова напомнила, что для разработки транспортной концепции было проведено научное исследование. На его базе специалисты министерства разработают соответствующие нормативные документы.

- Нам нет смысла делать эту работу – после того, как будет принята другая концепция развития транспорта, эти вопросы будут учтены. Если в Челябинске будет потребность ввести дополнительные выделенные полосы для общественного транспорта, они появятся, - пояснила градоначальница.