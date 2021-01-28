В России средний размер ипотеки достиг рекордной величины

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28 января 2021, 13:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Фото: сайт ГД

Средний размер выданных ипотечных кредитов в РФ в декабре 2020 показал рост на 11,4% по сравнению с показателем годичной давности.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), средняя ипотека достигла рекордных 2,81 млн рублей.

В ведомстве отметили, что после падения среднего размера ипотечного кредита в апреле, в последующие месяцы этот показатель не только вернулся к «докарантинном» уровню, но и превысил его.

Самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов среди российских регионов в прошлом месяце был отмечен в Москве (6,07 млн рублей).

Ранее депутат ГД Анатолий Аксаков предложил продлить льготную ипотеку в депрессивных регионах.