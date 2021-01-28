Аксаков предложил продлить льготную ипотеку в депрессивных регионах

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28 января 2021, 11:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Анатолий Аксаков. Фото: сайт ГД

Председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что программу льготного ипотечного кредитования можно продлить в регионах, где жилищное строительство развивается неактивно.

По его словам, на фоне дискуссии по поводу продлевать льготную ипотеку или не продлевать, он является сторонником продления, но не для всех регионов.

«Считаю, что льготная ипотека должна продолжить свое действие в тех регионах, где мы хотели бы, чтобы активно развивалось строительное производство», - заявил Аксаков.

Парламентарий отметил, что это, прежде всего, депрессивные регионы, которые имеют меньшую бюджетную обеспеченность.

«Таким образом, мы могли бы простимулировать как раз стройку в этих регионах, там она не так быстро развивается, как в Москве, Московской области, других мегаполисах», - сказал депутат.

Ранее сообщалось, что Минстрой РФ выступил за продление программы льготной ипотеки.