Минстрой РФ выступил за продление программы льготной ипотеки

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22 января 2021, 19:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Фото: сайт ГД

Минстрой России выступает за продление программы ипотеки под 6,5% годовых на новостройки после 1 июля 2021 года.

По словам главы министерства Ирека Файзуллина, рост цен на новостройки на фоне действия льготной программы наблюдается только в центральных регионах. В большинстве субъектов программа не привела к серьезному подорожанию жилья.

Он отметил, что «возможно, этот механизм надо скорректировать», добавив, что ведомство отработает совместно с ЦБ все сценарии, которые позволят сохранить спрос на жилье.

Ранее сообщалось, что Путин поручил обсудить меры для выравнивания цен на рынке жилья.