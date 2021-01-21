Путин поручил обсудить меры для выравнивания цен на рынке жилья
21 января 2021, 15:23[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в отдельных регионах страны существенно растут цены на недвижимость и не хватает доступных вариантов квартир. По словам главы государства, необходимо обсудить меры для выравнивания цен на рынке жилья.
«В отдельных регионах возникли дисбалансы на рынке жилья, существенно растут цены на недвижимость, не хватает доступных вариантов квартир… предлагаю обсудить, что нужно сделать для того, чтобы выровнять ценовую ситуацию на рынке, в том числе с помощью увеличения предложения жилья. Рассчитываю услышать сегодня о конкретных мерах и действиях на этот счёт», - высказал он на совещании по экономическим вопросам.
Путин напомнил, что в 2020 году была запущена программа льготной ипотеки по ставке 6,5%, а также были созданы «дополнительные возможности для граждан приобрести новое жилье, качественное жилье».
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