Воробьев сообщил, при каких условиях в Подмосковье будут снимать коронавирусные ограничения

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28 января 2021, 12:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Андрей Воробьев. Фото: Инстаграм губернатора МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что коронавирусные ограничения в регионе отменят, если число выявляемых случаев заражения снизится до 900 в день.

По словам главы Подмосковья, на данный момент менее 200 пациентов с коронавирусной инфекцией остаются в больницах Московской области на ИВЛ.

«Но, судя по снижающейся динамике, мы, как только увидим меньше 900 случаев в день, по сути, отменим все ограничения», - подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье готовы ввести электронные сертификаты вакцинированных от COVID-19.