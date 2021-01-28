Азаров поручил оградить детей от участия в митингах и шествиях

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал поручение в связи с несанкционированными митингами и шествиями.
На заседании оперативного штаба глава региона рассказал о том, что на его имя поступило письмо от возмущенных родителей, которые просят «огородить их детей от действий отдельных политиканов, которые втягивают юных жителей региона в митинги и шествия».
Азаров отметил, что родители не просто просят, а требуют защитить их детей от всевозможных провокаций. Это касается, в первую очередь, территории школ, вузов, техникумов и других учебных заведений, а также мест отдыха, которые посещают родители с детьми.
Губернатор поручил в течение двух суток отработать совместно с правоохранителями все меры для обеспечения безопасности детей и подростков в регионе.
Ранее сообщалось, что в Госдуме проанализируют ситуацию с вовлечением детей в несанкционированные митинги.
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