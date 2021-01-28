ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

Россияне стали предпочитать удалённую работу больничным листам

, 10:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

Россияне стали предпочитать удалённую работу больничным листам
Фото: pixabay.com

Россияне за последние полгода стали чаще вместо оформления больничных листов договариваться об удаленной работе на время лечения.

Сообщается, что треть жителей России при проведении соответствующего опроса отметили, что всегда оформляют больничные листы в случаях заболеваний. 18% опрошенных указали, что у них есть возможность договориться с начальством и работать удаленно в период болезни.

Согласно данным исследования, больше всего работников, которые ходят на работу больными, также работают в сфере производства и промышленности – таких оказалось 22%. На втором месте сотрудники ресторанов и кафе - 11%. Каждый десятый не оформляет больничные листы при работе в отрасли транспорта, 7% - в сфере медицины, а 6% - в IT.

Ранее глава Минтруда заявил, что удаленка не является поводом для снижения зарплаты.

ДВа

Общество

ФНС России организовала новую инспекцию для администрирования богатых граждан

ФНС России организовала новую инспекцию для администрирования богатых граждан

Федеральная налоговая служба сообщила о создании с 1 февраля новой специализированной инспекции, где планируется администрировать налогоплательщиков-физлиц с доходами более 500 миллионов рублей в год.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью