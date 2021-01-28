Россияне стали предпочитать удалённую работу больничным листам

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28 января 2021, 10:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

Фото: pixabay.com

Россияне за последние полгода стали чаще вместо оформления больничных листов договариваться об удаленной работе на время лечения.

Сообщается, что треть жителей России при проведении соответствующего опроса отметили, что всегда оформляют больничные листы в случаях заболеваний. 18% опрошенных указали, что у них есть возможность договориться с начальством и работать удаленно в период болезни.

Согласно данным исследования, больше всего работников, которые ходят на работу больными, также работают в сфере производства и промышленности – таких оказалось 22%. На втором месте сотрудники ресторанов и кафе - 11%. Каждый десятый не оформляет больничные листы при работе в отрасли транспорта, 7% - в сфере медицины, а 6% - в IT.

Ранее глава Минтруда заявил, что удаленка не является поводом для снижения зарплаты.