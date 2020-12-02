Котяков заявил, что удаленка не является поводом для снижения зарплаты

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2 декабря 2020, 21:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Антон Котяков. Фото: сайт Минтруда РФ

Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что удаленная работа не должна отражаться на зарплате в том случае, если сохраняется прежний объем работы.

Котяков отметил, что вне зависимости от режима, которым будет пользоваться работник во взаимоотношениях с работодателем, заработная плата должна не меняться.

Он подчеркнул, что если объем работы не изменился в связи с изменением режима организации труда, то зарплата должна соответствовать той, которую работник получал бы в офисе.

Ранее сенатор Валерий Рязанский заявил, что удаленка окончательно стала реальностью.