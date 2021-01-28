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Сахалинского депутата могут исключить из КПРФ за ругань в TikTok

, 10:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Сахалинского депутата могут исключить из КПРФ за ругань в TikTok
Фото: pixabay.com

Сахалинский депутат, который записывал в TikTok нецензурные песни в присутствии детей, может быть исключен из партии.

Об этом говориться в сообщении обкома КПРФ в Сахалинской области. В региональном отделении КПРФ отметили, что поступок с учётом объяснений депутата, а также его предыдущей деятельности рассмотрит местное отделение партии, которое и примет решение о привлечении к дисциплинарной ответственности.

Тем не менее, в обкоме подчеркнули, что «неэтичное и недостойное члена партии поведение, за которое может последовать даже исключение из партии».

Ранее сообщалось, что главу TikTok в России пригласили в Госдуму для беседы после протестов.

ДВа

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