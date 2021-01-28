Сахалинского депутата могут исключить из КПРФ за ругань в TikTok
28 января 2021, 10:08[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Сахалинский депутат, который записывал в TikTok нецензурные песни в присутствии детей, может быть исключен из партии.
Об этом говориться в сообщении обкома КПРФ в Сахалинской области. В региональном отделении КПРФ отметили, что поступок с учётом объяснений депутата, а также его предыдущей деятельности рассмотрит местное отделение партии, которое и примет решение о привлечении к дисциплинарной ответственности.
Тем не менее, в обкоме подчеркнули, что «неэтичное и недостойное члена партии поведение, за которое может последовать даже исключение из партии».
Ранее сообщалось, что главу TikTok в России пригласили в Госдуму для беседы после протестов.
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