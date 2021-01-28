Сопчук заявил, что занимался бизнесом до избрания в Госдуму

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28 января 2021, 10:02 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Сопчук, фото из соцсети

Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Сопчук заявил, что не нарушал закон при своих взаимоотношениях с ООО «Терней Золото» будучи членом парламента. Ранее стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы признал законными требования о взыскании с Сопчука доли в этой компании.

В Генпрокуратуре заявили, что парламентарий незаконно занимался предпринимательской деятельностью, занимая государственные должности, оказывал противодействие следствию и скрывал сведения от администрации президента.

Сопчук объяснил РБК, что ООО , о котором идет речь, ведет свою деятельность с начала 2000-х. Он с 2011 года до октября 2016 года принимал участие в его хозяйственной деятельности на полностью законных основаниях, владея долей в его уставном капитале в размере 23%.

Депутат до сих пор является его кредитором, так как значительную часть его займов предприятие еще не вернуло.

По словам Сопчука, по закону он имел полное право до прихода в Госдуму заниматься бизнесом.

Депутат рассказал, что он и другие совладельцы давали займы предприятию, которое занималось и занимается геологоразведкой, не приносило доход, а вся его деятельность велась на заемные средства. «Все займы 2011–2013 годов отражены и подтверждаются моими декларациями о доходах и имуществе, которые я подавал в периоды, когда обязан был это делать. У меня нигде нет денег и активов, появившихся непонятно откуда», — заверил депутат.

Суд по требованию Генпрокуратуры конфисковал активы депутата Госдумы Сопчука на 38,5 млрд рублей Также Сопчук написал объяснение в соцсети: «...проясню и по сумме: она взята с сайта компании из презентации возможных перспектив ее работы. По настоящее время компания несет только расходы на разведку. Поэтому никаких слитков золота нет».