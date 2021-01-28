В России может появиться новое поколение учебников по родным языкам

В Госдуме готовится к третьему чтению законопроект о языках народов России.
Депутаты предложили, чтобы параллельно правительство разработало порядок утверждения алфавитов и правил орфографии языков коренных малочисленных народов. Об этом заявил глава Комитета по делам национальностей Валерий Газзаев.
Он также подчеркнул необходимость создания нового поколения учебников по родным языкам народов страны. Парламентарий отметил, что для России вопросы национальной политики являются одним из стратегических приоритетов. В стране живут люди 193 национальностей, которые говорят на 277 языках и диалектах, добавил он.
«Мы должны учитывать интересы, историю, традиции, идеи, взгляды и вероисповедания этих народов», - отметил Газзаев.
Ранее ГД приняла закон о бессрочном продлении льгот для сирот при поступлении в вузы.
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