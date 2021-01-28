45% россиян считают успешными действия правительства в борьбе с COVID-19

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28 января 2021, 07:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: сайт ГД

54% жителей Земли считают, что правительство их страны успешно справляется с пандемией коронавируса. Не разделяют эту точку зрения 42%.

Это следует из итогов опроса международной ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International.

По данным опроса, в России считают успешными действия правительства по борьбе с вирусом 45% опрошенных, 48% не согласны с этим, 7% затруднились ответить.

Авторы исследования отмечают, что лидерами в вопросе поддержки правительства стали жители Вьетнама (100%), Кореи (89%), Индии и Азербайджана (по 86%).

«Наибольший уровень несогласия с утверждением показали жители Украины (77%), Боснии и Герцеговины (75%) и США (67%)», - говорится в тексте исследования.

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