Россиянам в 2020 году понравилось путешествовать по родной стране
28 января 2021, 07:14[ «Аргументы Недели» ]
Сервис планирования путешествий OneTwoTrip выяснил, сколько россиянам пришлось потратить на отпуск в 2020 году.
Согласно результатам опроса, 17,3% респондентов назвали сумму от 30 тыс. до 40 тыс. рублей на человека. Менее чем за 20 тыс. рублей смогли отдохнуть 16,3%, сообщает RT.
11,2% заплатили за отпуск, проведённый в России, от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, 15,2% - от 50 тыс. до 60 тыс. рублей на человека. По 6,3% опрошенных потратили от 60 тыс. до 70 тыс. и от 70 тыс. до 80 тыс. рублей.
Также сообщается, что большинство опрошенных (89%) заявили, что им понравились поездки по России.
Ранее сообщалось, что 10 миллионов россиян путешествовали в новогодние праздники.
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