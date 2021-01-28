Россиянам в 2020 году понравилось путешествовать по родной стране

Аргументы Недели → Общество 13+

28 января 2021, 07:14 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Сервис планирования путешествий OneTwoTrip выяснил, сколько россиянам пришлось потратить на отпуск в 2020 году.

Согласно результатам опроса, 17,3% респондентов назвали сумму от 30 тыс. до 40 тыс. рублей на человека. Менее чем за 20 тыс. рублей смогли отдохнуть 16,3%, сообщает RT.

11,2% заплатили за отпуск, проведённый в России, от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, 15,2% - от 50 тыс. до 60 тыс. рублей на человека. По 6,3% опрошенных потратили от 60 тыс. до 70 тыс. и от 70 тыс. до 80 тыс. рублей.

Также сообщается, что большинство опрошенных (89%) заявили, что им понравились поездки по России.

Ранее сообщалось, что 10 миллионов россиян путешествовали в новогодние праздники.