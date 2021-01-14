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10 миллионов россиян путешествовали в новогодние праздники

, 11:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

10 миллионов россиян путешествовали в новогодние праздники
Фото: pixabay.com

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что в новогодние и рождественские праздники в путешествия по России отправились около 10 млн граждан.

По его словам, россияне в основном выбирали активный отдых на природе или оздоровительный туризм, а не традиционные экскурсии по городам.

Он также отметил, что загрузка загородных отелей по стране составила в среднем 70-90 процентов, а городские гостиницы в среднем были заполнены на треть.

Ранее сообщалось, что власти России предложили Китаю строить отели в РФ.

ДВа

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