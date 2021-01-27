Маску на танцполе никто не отменял, должны помнить посетители развлекательных заведений столицы
27 января 2021, 22:38[ «Аргументы Недели» ]
Масочно-перчаточный режим в столичных барах никто не отменял, на танцполе также нужно быть в маске. Об этом напомнил руководитель московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Он отметил в эфире телеканала "Россия 24", что в мэрии все надевают маски и перчатки. "И между этажами, и в кабинетах тоже надевают". Немерюк подчеркнул, что танцы в масках, возможно, и неудобны, но зато безопасны.
Для заведений общепита сохранены ограничения на количество посетителей, обязательным остается соблюдение безопасной дистанции между гостями.
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