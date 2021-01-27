Собянин восстановил привычный режим работы баров и ночных клубов

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27 января 2021, 09:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своем персональном сайте, что работа баров и ночных заведений в столице возобновляется в привычном режиме.

«С сегодняшнего дня, 27 января 2021 г <…> отменяются и ограничения на ночную (с 23.00 до 6.00) работу предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии отдыха и развлечений», - написал в блоге мэр Москвы.

Сергей Собянин уточнил что, эти заведения как и ранее должны соблюдать требования по рассадке посетителей и соблюдению санитарного режима, установленные Роспотребнадзором.

На сайте мэра столицы сообщается, что ситуация с распространением COVID-19 улучшается. В течение прошедшей недели число новых случаев коронавирусной инфекции не превышало 2-3 тысяч в день. Число госпитализированных снизилось еще на тысячу человек. В коронавирусных стационарах свободно более 50% коек – впервые с середины июня прошлого года.

«Пандемия идет на спад, и в этих условиях наш долг создать условия для максимально быстрого восстановления экономики, в первую очередь – наиболее пострадавших отраслей потребительского рынка», - подчеркнул мэр столицы.

Сергей Собянин добавил, что сроки и этапы отмены остающихся ограничений будут объявлены дополнительно.

«И, пожалуйста, помните, что вероятность заражения коронавирусом хоть и уменьшилась, но всё еще существует. Борьба пока не закончена. Мы по-прежнему должны соблюдать осторожность», - заключил мэр Москвы.