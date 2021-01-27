Росстат назвал продукты, которые подорожали на прошлой неделе

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27 января 2021, 21:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

магазин, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на данные Росстата причислили продукты, которые подорожали сильнее всего с 19 по 25 января. Так, замедлился рост цен на водку и помидоры, но ускорился на огурцы и репчатый лук.

Морковь подорожала на 2,2% (на прошлое неделе - 1,9%), яблоки - на 0,9% (против 0,6%), свежая белокочанная капуста - на 0,6% (против 0,1%) и картофель на 1,7% (против 2,1%). Отмечается, что в целом цены на плодоовощную продукцию с 19 по 25 января увеличились в среднем на 1,4%.

Также выросли цены на мясо кур и черный чай – 0,5%, сметану, фруктово-ягодные консервы для детского питания – 0,3%, сосиски, сардельки, мороженую рыбу, маргарин, сухие молочные смеси, мясные и овощные консервы для детского питания, карамель – 0,2%. А вот цены на свинину, колбасы, мясные консервы, пастеризованное молоко, сливочное масло, сычужные сыры, жирный творог и поваренную соль увеличились на 0,1%.

При этом стерилизованное молоко подешевело на 0,3%, а баранина и печенье - на 0,1%.